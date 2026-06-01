|07.Jun.2026
| Denkspiel: Amiga Brain Braiser
Das strategische Denkspiel "Amiga Brain Braiser" von Lutz Großhennig erschien 1990 für das Kickstart-Magazin und hat nun ein Update erhalten, das einige Fehler bereinigt.
Der Spieler tritt hier gegen den Computer oder einen Mitspieler an. In einem Raster mit Zahlen von -9 bis +9 rückt der eine immer horizontal weiter, der andere vertikal - es gilt, jeweils den größtmöglichen Wert zu wählen oder dem Gegner ebendies zu erschweren. Zwei Sonderfelder bringen Abwechslung: Die Null vertauscht die verbleibenden Vorzeichen, das X dagegen den Punktestand. (snx)
[Meldung: 07. Jun. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]