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|07.Jun.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 06.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.06.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
AppLauncher_3.0.lha Ambient/Screenbar Run your apps from the ... Nuntius_1.0.lha Communication Instant chat thinked fo... SDL_2.32.11_Libraries.lha Dependencies/Library/SDL All Libraries SDL : SDL... SDL3-3.4.10.lha Development/Library Simple Directmedia Laye... GravityDuck_1.0.lha Games/Think Port of Gravity Duck game MTerm_0.18.lha Network/BBS BBS terminal client for... Easy2Install_1.7.lha Network/PackageManager A package manager to do... Stylos_1.4.lha Office/WordProcessor Stylos Demo - Word Proc...(snx)
[Meldung: 07. Jun. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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