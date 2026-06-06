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07.Jun.2026



 Aminet-Uploads bis 06.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.06.2026 dem Aminet hinzugefügt:
crashedit_aos.lha              comm/fido  155K  OS3 FTN message reader and ...            
crashmail_II_1.7.lha           comm/fido  368K  OS3 Crashmail II 1.7 with F...         
binkd_1.1a-115.lha             comm/net   197K  OS3 Binkd 1.1a-115 noixemul                  
MiniFTP.lha                    comm/tcp    15K  OS3 lightweight FTP Client ...      
MiniIRC.lha                    comm/tcp    37K  OS3 IRC Client for Kick 1.3                  
MiniTelnet.lha                 comm/tcp    42K  OS3 Telnet/BBS ANSI Client ...      
TheWire13.lha                  comm/tcp   168K  OS3 lightweight TCP/IP stac...    
Amelinium.lha                  comm/www   1.7M  OS3 Modern Amiga Web Browse...                 
HWP_XAD.lha                    dev/hwood   69K  VAR Hollywood plugin for xa...   
NodeAmiga.lha                  dev/lang   1.0M  OS3 JS runtime for AmigaOS                   
verifyfd.lha                   disk/misc    3K  OS3 Destructive floppy disk...         
USBForClassics.lha             driver/med 149K  OS3 Software for "USB ...  
ZZ9000_Update_GUI.lha          driver/vid  10K  OS3 GUI utility to flash ZZ...     
kaboomania-demo-1.3.lha        game/demo  4.0M  OS3 KABOOMANIA Demo - OCS/A...           
AB3D2_TKG_Rebuilt.lha          game/patch 628K  OS3 Replacement binaries fo...           
sculpt2pov.lha                 gfx/3d      45K  OS3 sculpt2pov                               
stl2pov-mos.lha                gfx/3d      74K  MOS STL to POV-ray                           
stl2sculpt.lha                 gfx/3d     334K  OS3 stl2sculpt                               
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    12M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
Amico8.lha                     misc/emu   432K  OS3 PICO-8 fantasy console ...          
YouLightUpTheRoom.lha          mods/8voic 6.6M  GEN 16bit Vocal Blues song ...        
EmojiGear3.1.lha               text/edit  9.0M  OS3 UTF-8/Unicode text edit...  
nextvi.lha                     text/edit  435K  MOS Next vi clone                            
tinyedit_aos.lha               text/edit   69K  OS3 Lightweight text editor                  
CharacterMap.lha               text/misc   75K  OS3 Browse character set an... 
MMULib.lha                     util/libs  816K  OS3 Library to ctrl the MC6...           
LumiReg_1.1.lha                util/misc   76K  OS3 Registration tool for A...        
LumiWeather_1.0.lha            util/misc  379K  OS3 Weather viewer for Amig...           
VATestprogram.zip              util/misc   11M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
AppLauncher_sbar.lha           util/wb     58K  MOS Run apps from the scree...              
OBWorkbench.lha                util/wb    402K  OS3 Workbench replacement f...
(snx)

[Meldung: 07. Jun. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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