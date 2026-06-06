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|07.Jun.2026
| Aminet-Uploads bis 06.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.06.2026 dem Aminet hinzugefügt:
crashedit_aos.lha comm/fido 155K OS3 FTN message reader and ... crashmail_II_1.7.lha comm/fido 368K OS3 Crashmail II 1.7 with F... binkd_1.1a-115.lha comm/net 197K OS3 Binkd 1.1a-115 noixemul MiniFTP.lha comm/tcp 15K OS3 lightweight FTP Client ... MiniIRC.lha comm/tcp 37K OS3 IRC Client for Kick 1.3 MiniTelnet.lha comm/tcp 42K OS3 Telnet/BBS ANSI Client ... TheWire13.lha comm/tcp 168K OS3 lightweight TCP/IP stac... Amelinium.lha comm/www 1.7M OS3 Modern Amiga Web Browse... HWP_XAD.lha dev/hwood 69K VAR Hollywood plugin for xa... NodeAmiga.lha dev/lang 1.0M OS3 JS runtime for AmigaOS verifyfd.lha disk/misc 3K OS3 Destructive floppy disk... USBForClassics.lha driver/med 149K OS3 Software for "USB ... ZZ9000_Update_GUI.lha driver/vid 10K OS3 GUI utility to flash ZZ... kaboomania-demo-1.3.lha game/demo 4.0M OS3 KABOOMANIA Demo - OCS/A... AB3D2_TKG_Rebuilt.lha game/patch 628K OS3 Replacement binaries fo... sculpt2pov.lha gfx/3d 45K OS3 sculpt2pov stl2pov-mos.lha gfx/3d 74K MOS STL to POV-ray stl2sculpt.lha gfx/3d 334K OS3 stl2sculpt AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 12M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... Amico8.lha misc/emu 432K OS3 PICO-8 fantasy console ... YouLightUpTheRoom.lha mods/8voic 6.6M GEN 16bit Vocal Blues song ... EmojiGear3.1.lha text/edit 9.0M OS3 UTF-8/Unicode text edit... nextvi.lha text/edit 435K MOS Next vi clone tinyedit_aos.lha text/edit 69K OS3 Lightweight text editor CharacterMap.lha text/misc 75K OS3 Browse character set an... MMULib.lha util/libs 816K OS3 Library to ctrl the MC6... LumiReg_1.1.lha util/misc 76K OS3 Registration tool for A... LumiWeather_1.0.lha util/misc 379K OS3 Weather viewer for Amig... VATestprogram.zip util/misc 11M OS3 Versatile Amiga Testpro... AppLauncher_sbar.lha util/wb 58K MOS Run apps from the scree... OBWorkbench.lha util/wb 402K OS3 Workbench replacement f...(snx)
[Meldung: 07. Jun. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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