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09.Jun.2026
IndieRetroGames


 Shoot'em Up: Rex: Into the Shadow Realm angekündigt
HoysterGames hat eine spielbare Demo von "Rex: Into the Shadow Realm" veröffentlicht, einem neuen vertikalen Shooter für Amiga OCS mit mindestens 1 MB RAM, der für Herbst 2026 angekündigt ist. Das Spiel ist der zweite Teil der Rex-Reihe und bietet zwei verzweigte Kampagnen: Der Spieler wählt zwischen Space Corps und den Shadow Raiders, woraus sich sechs unterschiedliche Level pro Durchgang ergeben.

Ein In-Game-Shop ermöglicht das Aufrüsten von Waffen und Verteidigung gegen während der Missionen gesammelte Credits. Die Demo enthält die ersten drei Level und steht auf itch.io als ADF und WHDLoad-Version kostenlos bereit. (nba)

[Meldung: 09. Jun. 2026, 11:26] [Kommentare: 0]
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