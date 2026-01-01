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|10.Jun.2026
A500Fan (ANF)
| Jump & Run: Super Trevor Land
"Super Trevor Land" ist ein mit Hollywood erstelltes, isometrisches Jump-and-Run-Spiel, bei dem passende Mainboards für PowerPC-Amiga-Systeme benötigt werden. Daher macht sich Trevor auf den Weg, soviele PowerPC-Boards wie möglich zu sammeln und sie am Level-Ende stets zu den Frieden-Brüdern zu bringen, damit diese die entsprechenden Treiber schreiben können.
Einwandfrei liefen derzeit allerdings erst die Versionen für Windows und Mac OS - bei den übrigen Fassungen gebe es noch Geschwindigkeits- und teilweise auch Probleme mit der Klangausgabe. Eine nachgereichte HTML5-Variante ist indes unter dem Titellink auch direkt im Browser spielbar.
Screenshots:
(snx)
[Meldung: 10. Jun. 2026, 09:20] [Kommentare: 5 - 10. Jun. 2026, 21:24]
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