|13.Jun.2026
| QEMU-Frontend zum Starten von AmigaOS 4/MorphOS/AROS: Kyvos 2.2.0
George Sokianos' QEMU-Frontend Kyvos, das die Einrichtung und den Start von AmigaOS 4, MorphOS und AROS unter QEMU deutlich vereinfachen soll, liegt nun in der Version 2.2.0 (Video) vor. Die wichtigste Neuerung ist die neue Methode zur Bearbeitung der "kickstart.zip"-Dateien, die bei emulierten AmigaOneXE- und Pegasos2-Systemen mit AmigaOS 4.1FE zum Einsatz kommen. Ebenso ist es mit Kyvos v2.2.0 nun möglich, SCSI-Controller zu emulieren und die Festplatten- und CD-Images über diese auszuführen (VirtualSCSIDevice-Treiber erforderlich). (dr)
[Meldung: 13. Jun. 2026, 07:32] [Kommentare: 0]
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