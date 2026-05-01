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13.Jun.2026



 Single-Screen Arcade-Action: Blue And Red - Fight The Robots 1.5
"Blue And Red - Fight The Robots" ist ein Single-Screen-Plattformer, der von Arcade-Klassikern wie Rainbow Islands inspiriert ist (amiga-news.de berichtete). In der nun veröffentlichten Version 1.5 wurden zahlreiche Fehler bereinigt, außerdem ist nun ein Handbuch im PDF-Format im Archiv enthalten. (dr)

[Meldung: 13. Jun. 2026, 10:28] [Kommentare: 0]
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