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13.Jun.2026



 Text-Adventure: Update für The City of Gold - Part 1
Per Holmström (Grottkräl) hat mit "The City of Gold - Part 1" ein textbasiertes CRPG-Adventure für den Amiga veröffentlicht, eine Mischung aus Computer Role-Playing Game (cRPG) und klassichem Text-Adventure (amiga-news.de berichtete). Mit dem vorliegenden Update wurde ein Fehler in der HDD-Version bereinigt. (dr)

[Meldung: 13. Jun. 2026, 10:31] [Kommentare: 0]
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