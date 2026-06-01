|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|13.Jun.2026
| Text-Adventure: Update für The City of Gold - Part 1
Per Holmström (Grottkräl) hat mit "The City of Gold - Part 1" ein textbasiertes CRPG-Adventure für den Amiga veröffentlicht, eine Mischung aus Computer Role-Playing Game (cRPG) und klassichem Text-Adventure (amiga-news.de berichtete). Mit dem vorliegenden Update wurde ein Fehler in der HDD-Version bereinigt. (dr)
[Meldung: 13. Jun. 2026, 10:31] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.