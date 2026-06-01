|13.Jun.2026
| Amiga-Emulator: Amiberry 8.2.0
Amiberry ist ein Amiga-Emulator, der auf WinUAE basiert und vollständige Amiga-Kompatibilität auf ARM- und x86-Hardware bietet - so unter Linux, macOS, Windows, Android, FreeBSD, Haiku auf ARM, x86 und RISC-V. Highlights der neuen Version 8.2.0:
(dr)
- Optimierungen der ARM-/RPi4-Leistung
- neuer Leistungsmonitor
- Sicherheitsverbesserungen für PPC/QEMU-UAE
- umfangreiche JIT-Korrekturen für ARM64/x86-64
- Korrekturen an WHDLoad
- Verbesserungen bei der Android-Eingabesteuerung
- aktualisierte Updates für SDL3, ImGui und WinUAE
[Meldung: 13. Jun. 2026, 10:37] [Kommentare: 0]
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