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|13.Jun.2026
| Web-Browser: Amelinium 0.8.0
Paweł Nowak arbeitet weiter an seinem Web-Browser "Amelinium" (amiga-news.de berichtete). Die Version 0.8.0 bietet nun experientelle JavaScript-Unterstützung - bereitgestellt durch seine JavaScript-Engine NodeAmiga. (dr)
[Meldung: 13. Jun. 2026, 10:55] [Kommentare: 0]
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