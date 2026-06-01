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|14.Jun.2026
| Demoszene: Planet-Potion-Intro für AmigaOS 4
Anno 2002 gewann "Planet Potion" der polnischen Demogruppe Potion beim Mekka-Symposium den Wettbewerb in der Kategorie Amiga-64k-Intro. Ursprünglich für WarpOS und die Grafikkarten der PowerPC-Turbokarten von phase5 geschrieben, erlaubt es ein Patch nun auch, das Intro unter AmigaOS 4 abzuspielen. (snx)
[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:47] [Kommentare: 0]
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