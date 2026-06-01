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|14.Jun.2026
Atari Scene News
| Textadventure: Eclipse
Das Science-Fiction-Textadventure "Eclipse" ist eine Adaption des italienischen Originals "Morgan Tyler: Eclypse" von Bonaventura di Bello, das 1986 für das ZX Spectrum erschien. Mit Genehmigung des Autors wurde es ins Englische übersetzt und für die heutige Zeit überarbeitet. (snx)
[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:47] [Kommentare: 0]
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