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|14.Jun.2026
| Point'n'Click-Adventure mit Fotos: Holiday 1.1
Für das Point-and-Click-Adventure Holiday wurde ein weiteres Update veröffentlicht: Dieses fügt dem Spiel an sich nichts hinzu, dient aber der Optimierung und Fehlerbereinigung. (snx)
[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:48] [Kommentare: 1 - 14. Jun. 2026, 21:03]
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