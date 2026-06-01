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|14.Jun.2026
RetroPassion (ANF)
| Nachbau: A600-Junior-Motherboard
Das A600 Junior ist ein nachgebautes Amiga-600-Board von Róbert Tihanyi. Es basiert auf der Revision 1.5 von Commodore und bietet einige Verbesserungen.
Für das kommerziell erhältliche Board wurden die Custom-Chips und einige Anschlüsse wiederverwendet, während die passiven Komponenten neu sind. Metall-Abschirmung und Kickstart-ROM sind nicht Teil des Lieferumfangs. (snx)
[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:48] [Kommentare: 0]
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