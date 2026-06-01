|14.Jun.2026
| AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt
AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kam folgender Titel hinzu:
(snx)
- R-Type 2 - Level 2
- Sleepwalk (2022 Edit)
- First Samurai - Ingame (Koto Mix)
- Wasted Dreams
- Turrican 3: Payment Day - ScrapYard
- Disposable Hero - Level 3
- Stardust - High Score
[Meldung: 14. Jun. 2026, 07:51] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]