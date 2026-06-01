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|15.Jun.2026
Hyperion (E-Mail)
| Neues Software Development Kit (SDK) für AmigaOS 4.1 Final Edition
Pressemitteilung: Ein aktualisiertes und signifikant verbessertes Sofwtare Development Kit (SDK) für AmigaOS 4.1 Final Edition ist ab sofort verfügbar. Das Update hebt das SDK auf den Stand von Update 3, das letzten Oktober veröffentlicht worden war.
Das SDK enthält alles, was für die Entwicklung von Anwendungen, Tools und Spielen für AmigaOS 4.1 Final Edition benötigt wird.
Neben vielen anderen Verbesserungen umfasst dieses neue SDK:
Wir bedanken uns bei allen beteiligten Entwicklern!
Möge der Spaß losgehen! (cg)
[Meldung: 15. Jun. 2026, 01:57] [Kommentare: 2 - 15. Jun. 2026, 09:15]
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