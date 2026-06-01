amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
15.Jun.2026
Hyperion (E-Mail)


 Neues Software Development Kit (SDK) für AmigaOS 4.1 Final Edition
Pressemitteilung: Ein aktualisiertes und signifikant verbessertes Sofwtare Development Kit (SDK) für AmigaOS 4.1 Final Edition ist ab sofort verfügbar. Das Update hebt das SDK auf den Stand von Update 3, das letzten Oktober veröffentlicht worden war.

Das SDK enthält alles, was für die Entwicklung von Anwendungen, Tools und Spielen für AmigaOS 4.1 Final Edition benötigt wird.

Neben vielen anderen Verbesserungen umfasst dieses neue SDK:
  • Aktualisierte Versionen von GCC 6 und GCC 8, außerdem wurde GCC 11 auf Version 11.5 aktualisiert.
  • AmigaDOS SDK 54.136, ExecSG SDK 54.32, newlib SDK 53.87, Roadshow SDK 1.15-53.3, AmiSSL SDK 5.27 und ein aktualisiertes MUI SDK.
  • Aktualisierte AutoDocs und Includes, neuere Version von AutoDocViewer 1.5.
Das SDK ist wie immer kostenlos und kann in unserem Download-Bereich heruntergeladen werden.

Wir bedanken uns bei allen beteiligten Entwicklern!

Möge der Spaß losgehen! (cg)

[Meldung: 15. Jun. 2026, 01:57] [Kommentare: 2 - 15. Jun. 2026, 09:15]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.