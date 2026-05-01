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15.Jun.2026
bwldrbst


 Rundenbasierter Strategie-Rollenspiel-Mix: Quellcode von Ecliptic veröffentlicht
Mitte Mai wurde der rundenbasierte Strategie-Rollenspiel-Mix "Ecliptic" veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Hierzu ist nun auch der Quellcode verfügbar. Da es keine umfangreiche Dokumentation gibt, steht der Autor für etwaige Fragen zur Verfügung. (dr)

[Meldung: 15. Jun. 2026, 20:56] [Kommentare: 0]
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