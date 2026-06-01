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16.Jun.2026



 Linux: Kernel 7.1.0 für X1000/e5500
Parallel zur Veröffentlichung des Linux-Kernels 7.1.0 hat Christian 'xeno74' Zigotzky diesen für den AmigaOne X1000 und e5500-Maschinen (X5000/20, X5000/40, Mirari und QEMU VMs) final kompiliert. Die neue Kernelversion enthält unter anderem Fixes im Bereich DRM (inklusive eines VirtIO-GPU-Fixes), USB/Thunderbolt, Netzwerk, DMA-Mapping, USB-Seriell (Behebung eines Pufferüberlaufs) sowie Sound. Weitere Informationen und der Download finden sich auf GitHub. (nba)

[Meldung: 16. Jun. 2026, 14:26] [Kommentare: 0]
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