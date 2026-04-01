|19.Jun.2026
| Linux/macOS: Emu68-Hatcher 0.4.1
Christopher Reemts' Emu68-Hatcher soll PiStorm-Nutzern für macOS oder Linux ein Programm in der Art der Windows-Software Emu68-Imager bieten, mit welcher eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3.x-Installation vorbereitet werden kann (amiga-news.de berichtete). Änderungen der Version 0.4.1:
Neues Features
Fehlerbehebungen
- "Connect WiFi" and "Connect Ethernet" icons in Utilities drawer
(dr)
- restored the ROM CheckInstall/LoadModule step in the Startup-Sequence; patched graphics/diskfont ROM modules load again on 3.1 + 3.2 ROMs
- network: switching an interface to DHCP now clears a leftover static default route
- picasso96: RTG screenmode settings fixed
[Meldung: 19. Jun. 2026, 20:09] [Kommentare: 0]
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