|19.Jun.2026
| Amiga-Emulator: Amiberry 8.2.2
Amiberry ist ein Amiga-Emulator, der auf WinUAE basiert und vollständige Amiga-Kompatibilität auf ARM- und x86-Hardware bietet - so unter Linux, macOS, Windows, Android, FreeBSD, Haiku auf ARM, x86 und RISC-V. Version 8.2.2 konzentriert sich auf die Verbesserung der Stabilität. Sie enthält mehrere Korrekturen, die auf eine flüssigere Audiowiedergabe, zuverlässigere Beschleuniger- und PPC-Konfigurationen, ein verbessertes Verhalten von RTG/Picasso96 sowie eine einheitlichere Paketierung über verschiedene Linux-Distributionen hinweg abzielen. (dr)
[Meldung: 19. Jun. 2026, 20:15] [Kommentare: 0]
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