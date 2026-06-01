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|19.Jun.2026
| HDToolBox-Ersatz: HDPart 0.6
Stefan Skotte hat mit HDPart einen RDB-Festplattenpartitionierungsprogramm für Amigas ab Kickstart 2.04 geschrieben, der ein moderner Ersatz für HDToolBox sein soll und speziell für Retro-Setups mit CF/SD-Karten, die mittels IDE angeschlossen sind, gedacht ist.
Download:
HDPart-0.6.adf
HDPart-0.6.exe (60 Kb) (dr)
[Meldung: 19. Jun. 2026, 21:15] [Kommentare: 0]
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