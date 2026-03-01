|20.Jun.2026
| Amiga-Emulator in Rust: Copperline 0.4.0
"Copperline" ist ein in Rust geschriebener Amiga-Emulator. Ursprünglich entwickelt mit dem Anspruch, lediglich DiagROM ausführen bzw. testen zu können, kommt das Programm inzwischen auch mit komplexer und Timing-kritischer Software zurecht.
Emuliert werden OCS, ECS und AGA, die Prozessoren 68000 bis 68040, Gayle IDE und der SCSI-Controller A2091, es gibt vorkonfigurierte Profile für A500, A1200, CDTV und CD32. Der Emulator wird unter MacOS entwickelt, ungetestete Windows- und Linux-Umsetzungen stehen ebenfalls zur Verfügung. (cg)
[Meldung: 20. Jun. 2026, 23:22] [Kommentare: 0]
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