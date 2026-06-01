|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|20.Jun.2026
| Italienisches PDF-Magazin: Commodoriani, Ausgabe 25
Das italienische PDF-Magazin "Commodoriani" wird von einem lokalen Verwerter der "Commodore"-Marke herausgegeben. Die 25. Ausgabe enthält unter anderem ausführliche Rückblicke auf die Klassiker "Golden Axe" und "Flashback". (cg)
[Meldung: 20. Jun. 2026, 23:56] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.