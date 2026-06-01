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21.Jun.2026
HunoPPC


 AmigaOS 4: Betaversion 1.56 der Doom-3-Portierung Dhewm3 NG
Hugues 'HunoPPC' Nouvel hat seine AmigaOS-4-Portierung von Dhewm3, einer SDL-Umsetzung des Egoshooters Doom 3, aktualisiert. Die Version 1.56 weist u.a. eine erneuerte Engine sowie neue, für AmigaOS 4 optimierte Shader auf. Das Spiel setzt Warp3DNova voraus. (snx)

[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:30] [Kommentare: 0]
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