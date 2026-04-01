|21.Jun.2026
| Emu68-bootstrap: Linux-Werkzeug für Amiga-Diskimages und SDCards
Als Alternative zum Windows-Programm Emu68-Imager können mit Emu68-bootstrap unter Linux SD-Karten und Laufwerksabbildungen für den Amiga erzeugt werden.
Eingestellt werden können die gewünschte Partitionierung, die Emu68-Konfigurationsdateien und was genau installiert werden soll. Letzteres erfolgt anhand einer Liste, welche die gewünschten Archive festlegt, und einer Beschreibungsdatei mit den Zielorten. (snx)
[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:31] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]