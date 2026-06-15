|21.Jun.2026
| WHDLoad: Neue Pakete bis 20.06.2026
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 20.06.2026 hinzugefügt:
(snx)
- 2026-06-15 improved: Zaxxon (Bignonia) keyboard fixed, trainer added, graphics type selector added, icons added (Info, Image)
- 2026-06-15 improved: Ugh! (PlayByte/Ego Software) cheats and manual added (Info)
- 2026-06-15 improved: The Lost Vikings (Interplay) variable memory config, manual and icons added (Info)
- 2026-06-15 improved: Flying Shark (Taito/Firebird) various changes (Info)
- 2026-06-15 improved: Army Moves (Imagine/Dinamic) misc changes (Info)
- 2026-06-15 improved: Mission Andromeda (Demonware) supports another version (Info)
[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:31] [Kommentare: 0]
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