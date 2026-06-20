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|21.Jun.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 20.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.06.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
scummvm-2026.02-sdl1.x86_... emu/mis 77Mb ScummVM-2026.02-SDL1.x86_64 ABIv11 scummvm-2026.02-sdl2.x86_... emu/mis 77Mb ScummVM-2026.02-SDL2.x86_64 ABIv11 prboom-plus.x86_64-aros-v... gam/fps 4Mb a version of the classic 3D shoo...(snx)
[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:31] [Kommentare: 0]
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