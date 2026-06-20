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21.Jun.2026



 OS4Depot-Uploads bis 20.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.06.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
nodeamiga.lha            dev/lan 1Mb   4.0 JavaScript runtime for AmigaOS
libogg.lha               dev/lib 432kb 4.1 Library for handling OGG files
libopus.lha              dev/lib 6Mb   4.1 Codec for interactive speech and...
libopusenc.lha           dev/lib 899kb 4.1 Provides a high-level API for en...
libopusfile.lha          dev/lib 1Mb   4.1 An API for decoding and seeking ...
libfreetype.lha          dev/lib 4Mb   4.1 A Free, High-Quality, and Portab...
libvpx.lha               dev/lib 5Mb   4.1 WebM VP8/VP9 Codec library
openjpeg.lha             dev/lib 4Mb   4.1 Open-source JPEG 2000 codec
odfilesystem.lha         dri/fil 199kb 4.0 Modern optical-disc filesystem f...
amiarcadia.lha           emu/gam 12Mb  4.0 Signetics-based machines emulator
super_trevor_land.zip    gam/pla 81Mb  4.0 Platform game with Trevor
hwp_apng.lha             lib/hol 1Mb   4.0 Hollywood plugin for APNG anims
hwp_iconic.lha           lib/hol 110kb 4.0 Hollywood plugin for icon loader
hwp_oggtheora.lha        lib/hol 869kb 4.0 Hollywood plugin for Ogg Theora
hwp_svg.lha              lib/hol 4Mb   4.0 Hollywood plugin for loading SVG...
hwp_tiff.lha             lib/hol 806kb 4.0 Hollywood plugin for TIFF images
hwp_vectorgfx.lha        lib/hol 1Mb   4.0 Hollywood plugin for VectorGraphics
hwp_xad.lha              lib/hol 69kb  4.0 Hollywood plugin for xadmaster.l...
hwp_xml.lha              lib/hol 385kb 4.0 Hollywood plugin for parsing XML...
libxml2.lha              lib/xml 14Mb  4.1 The XML C parser and toolkit of ...
amibookreader.lha        off/mis 6Mb   4.1 eBook & Document Reader
slovo.lha                off/wor 4Mb   4.0 Simple wordprocessor
unzip_ai.lha             uti/arc 206kb 4.0 Full-featured ZIP extractor for ...
treeexplorer.lha         uti/fil 530kb 4.0 A simple filemanager
image2pdf.lha            uti/tex 6Mb   4.1 Convert JP(E)Gs and PNGs to PDF
mupdf.zip                uti/tex 44Mb  4.1 MuPDF command-line tool for Amig...
(snx)

[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:31] [Kommentare: 0]
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