|21.Jun.2026
| OS4Depot-Uploads bis 20.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.06.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
nodeamiga.lha dev/lan 1Mb 4.0 JavaScript runtime for AmigaOS
libogg.lha dev/lib 432kb 4.1 Library for handling OGG files
libopus.lha dev/lib 6Mb 4.1 Codec for interactive speech and...
libopusenc.lha dev/lib 899kb 4.1 Provides a high-level API for en...
libopusfile.lha dev/lib 1Mb 4.1 An API for decoding and seeking ...
libfreetype.lha dev/lib 4Mb 4.1 A Free, High-Quality, and Portab...
libvpx.lha dev/lib 5Mb 4.1 WebM VP8/VP9 Codec library
openjpeg.lha dev/lib 4Mb 4.1 Open-source JPEG 2000 codec
odfilesystem.lha dri/fil 199kb 4.0 Modern optical-disc filesystem f...
amiarcadia.lha emu/gam 12Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
super_trevor_land.zip gam/pla 81Mb 4.0 Platform game with Trevor
hwp_apng.lha lib/hol 1Mb 4.0 Hollywood plugin for APNG anims
hwp_iconic.lha lib/hol 110kb 4.0 Hollywood plugin for icon loader
hwp_oggtheora.lha lib/hol 869kb 4.0 Hollywood plugin for Ogg Theora
hwp_svg.lha lib/hol 4Mb 4.0 Hollywood plugin for loading SVG...
hwp_tiff.lha lib/hol 806kb 4.0 Hollywood plugin for TIFF images
hwp_vectorgfx.lha lib/hol 1Mb 4.0 Hollywood plugin for VectorGraphics
hwp_xad.lha lib/hol 69kb 4.0 Hollywood plugin for xadmaster.l...
hwp_xml.lha lib/hol 385kb 4.0 Hollywood plugin for parsing XML...
libxml2.lha lib/xml 14Mb 4.1 The XML C parser and toolkit of ...
amibookreader.lha off/mis 6Mb 4.1 eBook & Document Reader
slovo.lha off/wor 4Mb 4.0 Simple wordprocessor
unzip_ai.lha uti/arc 206kb 4.0 Full-featured ZIP extractor for ...
treeexplorer.lha uti/fil 530kb 4.0 A simple filemanager
image2pdf.lha uti/tex 6Mb 4.1 Convert JP(E)Gs and PNGs to PDF
mupdf.zip uti/tex 44Mb 4.1 MuPDF command-line tool for Amig...
(snx)
[Meldung: 21. Jun. 2026, 09:31] [Kommentare: 0]
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