|22.Jun.2026
| Tutankham-Klon: Demoversion von Ramizes
Bei der am letzten Wochenende stattgefundenen Demoparty "Roma.exe 2026" (amiga-news.de berichtete) belegte das von Konamis Tutankham inspirierte Ramizes (Video) den ersten Platz in der Kategorie "Game".
In einem Labyrinth muss man sich Schlangen durch Schüsse erwehren, Gegenstände einsammeln und Rätsel lösen. Bereits auf einem unaufgerüsteten Amiga 500 kann die dazu veröffentlichte Demoversion angetestet werden. (dr)
[Meldung: 22. Jun. 2026, 22:09] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]