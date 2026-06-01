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23.Jun.2026



 Sound-Tool: FxBox 1.22
Der in AMOS verfasste Echtzeit-Multi-Loop-Prozessor und -Editor FxBox liegt in Version 1.22 vor. Das Update bringt unter anderem standardisierte beschleunigte Grafik über FBlit, eine Mute-Funktion per Klick auf den Volume-Regler oder Tab-Taste, frei belegbare Tastaturbelegungen sowie neue Befehle wie CALC (Resampling-Ratio) und OFFSET (Abspielversatz). Neu hinzugekommen ist zudem ein Autoexec-Makro, das beim Start automatisch ausgeführt wird.

Bei den Bugfixes wurden unter anderem ein Problem mit Edit-Bereichsauswahl, ein Fehler beim Öffnen von Stereo-/Quad-Dateien im Mehrspurmodus sowie mehrere Rückschritte aus früheren Versionen behoben. Quellcode und Download stehen auf GitHub bereit.

[Meldung: 23. Jun. 2026, 13:13] [Kommentare: 0]
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