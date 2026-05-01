23.Jun.2026

Thomas Lübker (ANF)







Mac OS: Amiga Imager 0.94

Thomas Lübkers Amiga Imager erzeugt unter Mac OS Boot-Images für verschiedene Plattformen: unaufgerüstete Amigas, solche mit PiStorm-Turbokarte, für den MiSTer und für Emulator-Umgebungen (amiga-news.de berichtete). Der wichtigste Schritt in der neuen Version 0.94 ist die nun weitgehend abgeschlossene all-native Build-Engine. Während frühere Versionen noch deutlich stärker auf einen älteren, script-lastigen Pfad angewiesen waren, läuft der Standard-Build für PiStorm, Classic Amiga, UAE, Amiberry und MiSTer jetzt über eine native In-Process-Swift-Architektur.



Im Zentrum dieser Arbeit steht AmigaDiskKit. Die Engine übernimmt inzwischen große Teile des realen Produktpfads, darunter: RDB-Layout und Partitionsverwaltung

FFS- und PFS3-Workflows

ADF- und LHA-Verarbeitung

PiStorm-FAT32-Boot-Handling

weitere native Datei- und Medienzugriffe innerhalb des Build-Prozesses Dadurch entfallen viele der früheren Übergaben zwischen Shell-Skripten, Hilfsprogrammen und nativer App-Logik. Der Build-Pfad wird konsistenter, besser verifizierbar und lässt sich künftig einfacher erweitern.



Neben der nativen Build-Engine bringt Amiga Imager weitere Funktionen mit, die inzwischen Teil des regulären Arbeitsablaufs sind: Amiga File Manager zum Durchsuchen von Images, Datenträgern, Drawern und Archiven direkt unter Mac OS

Build & Write to Card zum direkten Schreiben auf SD-, CF-, SSD- oder USB-Medien ohne separaten Export-Schritt

native Finder-Quick-Look-Integration für unterstützte Amiga-Dateien

Unterstützung für UAE und Amiberry inklusive RTG und Netzwerk

MiSTer-Unterstützung inklusive RTG und Netzwerk Auch der Floppy-Bereich wurde erweitert. Greaseweazle bleibt der aktuell bewährte und unterstützte native Pfad für reale Amiga-Disketten auf Mac OS. Zusätzlich ist nun experimenteller DrawBridge-Support vorhanden. Physische Reads über DrawBridge müssen jedoch noch auf echter Hardware validiert werden. Vor allem die Command-Bytes und das 2-Bit-Mapping sollen noch bestätigt werden, bevor diese Funktion als voll verlässlich gelten kann.



Version 0.94 läuft unter Mac OS 14 oder neuer und unterstützt sowohl Apple-Silicon- als auch Intel-Macs. Der aktuelle Build trägt die Nummer 260621. (nba)



[Meldung: 23. Jun. 2026, 13:58] [Kommentare: 0]

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