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|23.Jun.2026
Thomas Lübker (ANF)
| Mac OS: Amiga Imager 0.94
Thomas Lübkers Amiga Imager erzeugt unter Mac OS Boot-Images für verschiedene Plattformen: unaufgerüstete Amigas, solche mit PiStorm-Turbokarte, für den MiSTer und für Emulator-Umgebungen (amiga-news.de berichtete). Der wichtigste Schritt in der neuen Version 0.94 ist die nun weitgehend abgeschlossene all-native Build-Engine. Während frühere Versionen noch deutlich stärker auf einen älteren, script-lastigen Pfad angewiesen waren, läuft der Standard-Build für PiStorm, Classic Amiga, UAE, Amiberry und MiSTer jetzt über eine native In-Process-Swift-Architektur.
Im Zentrum dieser Arbeit steht AmigaDiskKit. Die Engine übernimmt inzwischen große Teile des realen Produktpfads, darunter:
Neben der nativen Build-Engine bringt Amiga Imager weitere Funktionen mit, die inzwischen Teil des regulären Arbeitsablaufs sind:
Version 0.94 läuft unter Mac OS 14 oder neuer und unterstützt sowohl Apple-Silicon- als auch Intel-Macs. Der aktuelle Build trägt die Nummer 260621. (nba)
[Meldung: 23. Jun. 2026, 13:58] [Kommentare: 0]
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