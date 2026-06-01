Audio-Player: FXChainPlayer 1.0.0 mit umfangreicher Amiga-Unterstützung

Akustikrausch hat FXChainPlayer 1.0.0 veröffentlicht, einen nativen 64-Bit-Audioplayer für Windows 10/11. Statt eine schwergewichtige DAW zu starten, kann man hier VST3-Effekte direkt in die Wiedergabe einbinden und so professionelle Studio-Funktionen in einem schlanken, schnell startenden Player nutzen. Für Amiga-Hörer bringt das Programm einen eigenen Paula- und 68000-Emulator mit.



Neben den Tracker-Formaten MOD, XM, S3M, IT, MED/OctaMED, NoiseTracker u.v.m. spielt der Player zahlreiche originalgetreu nachgebaute Replayer der Spiele- und Demoszene: TFMX, RJP, MusicLine sowie AHX/HVL. Über den integrierten 68000-Emulator lassen sich auch Amiga-PreTracker-Dateien abspielen. Als bislang einziger Player kann FXChainPlayer sogar native ausführbare Amiga-Musikdateien (HUNK-Executables), wie man sie aus der Demoszene kennt, einfach laden und direkt abspielen (noch experimentell).



Im integrierten DJ-Mode lassen sich alle Amiga-Dateien mixen, ebenso wie die vielen weiteren unterstützten Formate, sodass sich etwa ein Amiga-Modul mit einem C64-SID-Tune oder einer MP3 kombinieren lässt.



Gepackte Module und Archive entpackt FXChainPlayer selbst: rund 40 ProWizard-Varianten über libxmp, dazu PowerPacker, StoneCracker, Imploder und Pack-Ice. Bei den Archiven kommen außerdem Amiga-LZX und LHA hinzu. Mehrstimmige Formate (TFMX mit sieben Stimmen, MusicLine mit bis zu acht Stimmen über zwei Paula-Instanzen, Symphonie Pro) und Subsongs werden unterstützt.



Das Besondere: Jede Stimme läuft durch bis zu 16 VST3-Effekte. So lässt sich die Musik in Echtzeit mit Hall, EQ oder Kopfhörerkorrektur bearbeiten und anschließend samt Effektkette nach WAV, FLAC, MP3, AAC, AIFF, WavPack, Opus oder ALAC exportieren, auf Wunsch als einzelne Datei pro Stimme (Stem-Export).



FXChainPlayer ist kostenlos und kann unter dem Titellink bezogen werden. (nba)



[Meldung: 23. Jun. 2026, 14:00] [Kommentare: 0]

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