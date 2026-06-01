|23.Jun.2026
| Blog: Die Irrwege der Commodore-Marke
Carl Svensson hat auf Datagubbe.se einen neuen Beitrag veröffentlicht, in dem er anlässlich der Ankündigung des Commodore Callback (amiga-news.de berichtete) die wechselvolle Geschichte der Commodore-Marke seit dem Konkurs 1994 aufarbeitet. Der Text zeichnet nach, wie die Marke über die Jahre auf alles mögliche gedruckt wurde – von Multimedia-Tastaturen über Smartphones bis zu Dokumentenvernichtern – und wie die meisten dieser Versuche kläglich scheiterten.
Svensson beleuchtet auch den aktuellen Neustart unter Christian Simpson, der mit dem C64 Ultimate einen echten Erfolg vorweisen kann, mit dem Callback-Telefon jedoch aus Sicht vieler Fans eine fragwürdige Richtung einschlägt. Sein Fazit fällt nüchtern aus: Die neue Commodore ist, trotz aller emotionaler Versprechen, letztlich ein gewöhnliches Unternehmen mit gewöhnlichen Gewinninteressen. (nba)
[Meldung: 23. Jun. 2026, 14:22] [Kommentare: 3 - 23. Jun. 2026, 22:30]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]