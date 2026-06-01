23.Jun.2026









Amiga Games That Weren't: EPT

Die Website Games That Weren't hat neue Prototypen und umfangreiches Designmaterial zu EPT gesichert, einem 1988 von Rainbird Software geplanten Weltraumspiel für den Amiga und seinen Erzfeind Atari ST. Das Projekt war für seine Zeit außergewöhnlich ehrgeizig: EPT sollte eine lebendige Raumfahrtzivilisation simulieren, mit Handel, Diplomatie, Flottenkämpfen, Raumstationen und Planetenorbits, die sich in Echtzeit bewegten.



Dank Ricardo Pinto und Richard Hewison konnten neben den Prototypen auch ausführliche Designdokumente, Weltenbau-Unterlagen und In-Universe-Referenzmaterial gesichert werden - darunter ein Astrolab zur Berechnung optimaler Reisefenster und ein interner Reiseführer namens "The Moonhoppers Guide to System Sol". Erhaltene Atari-ST-Builds zeigen ein funktionierendes Interface mit Schiffsknotenpunkten, Andocksystemen und Kommunikation. Amiga-Builds sind bislang nicht aufgetaucht. Die Veröffentlichung des Archivmaterials begleitet den Start eines Kickstarters für ein Rainbird-Geschichtsbuch von Richard Hewison, das die vollständige Geschichte von EPT enthält. (nba)



[Meldung: 23. Jun. 2026, 14:33] [Kommentare: 0]

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