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|24.Jun.2026
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 181 - Vorschau und Leseproben
Von der Ausgabe 181 (Juli/August 2026) der Amiga Future sind seit heute die Leseproben sowie die Vorschau online. Zu den Themen zählen ein Interview mit Axel Friedrich (Kaboomania), ein Messebericht von der ARC 2026 in Duisburg und ein Review des FrameThrower 600.
Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Printmagazin direkt bei deren Redaktion und diversen Amiga-Fachhändlern erhältlich. (snx)
[Meldung: 24. Jun. 2026, 16:50] [Kommentare: 0]
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