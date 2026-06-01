26.Jun.2026









Nachkonstruktion des A2000-Revision-4-Netzteils

Wie Andrea Mazzai schreibt, war er in den Besitz eines Amiga 2000 Rev. 4 mit defektem Netzteil gekommen. Da er online keine Dokumentation finden konnte, er sich ebenso aber seiner begrenzten Kenntnisse in der analogen Elektronik bewusst war, beschloss er, dies als Gelegenheit zu nutzen, um das Netzteil zu analysieren und dabei etwas dazuzulernen.



Um den Schaltplan zu rekonstruieren, hat er ein Foto der Leiterplatte mit den noch montierten Bauteilen im Gegenlicht aufgenommen und dann mit viel Geduld die Leiterbahnen in Photoshop nachgezeichnet. Anschließend erfolgte die Nachbildung des gesamten Projekts in KiCad. Das Reverse Engineering des Transformators erfolgte mithilfe eines Digitalmultimeters, um den Durchgang zwischen den Pins zu prüfen und festzustellen, welche miteinander verbunden waren, gefolgt von Induktivitätsmessungen mit einem LCR-Messgerät bei einer Testfrequenz von 10 kHz.



Es gäbe noch eine Komponente, die er nicht identifizieren kann: es handele sich um R23, der im Schaltplan direkt unter dem Transformator positioniert sei. (dr)



[Meldung: 26. Jun. 2026, 21:22] [Kommentare: 1 - 26. Jun. 2026, 21:39]

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