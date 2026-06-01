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28.Jun.2026



 Maus- und Tastatureingaben übers Netzwerk: l3-netkeys
Mit l3-netkeys lassen sich am Amiga die Tastatur und die Maus ersetzen, sofern man über eine Netzwerkverbindung, einen Raspberry Pi und eine USB-Maus bzw. Tastatur verfügt. Dann überträgt der Raspberry Pi die Eingaben über das UDP-Netzwerkprotokoll an den Amiga.

Allerdings funktioniert dies nicht bei Programmen, die das input.device umgehen. Vorausgesetzt wird AmigaOS 3.x. (snx)

[Meldung: 28. Jun. 2026, 08:30] [Kommentare: 0]
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