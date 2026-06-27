amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
28.Jun.2026



 OS4Depot-Uploads bis 27.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.06.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
libopenssl.lha           dev/lib 23Mb  4.1 The open source toolkit for SSL/TLS
amiarcadia.lha           emu/gam 12Mb  4.0 Signetics-based machines emulator
amibookreader.lha        off/mis 6Mb   4.1 eBook & Document Reader
slovo.lha                off/wor 4Mb   4.0 Simple wordprocessor
airscanner.lha           uti/pri 3Mb   4.1 A simple scanning program
v-mplayer.lha            vid/med 16Mb  4.1 Modern Mediaplayer with Hollywoo...
(snx)

[Meldung: 28. Jun. 2026, 08:31] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.