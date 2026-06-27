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28.Jun.2026



 Aminet-Uploads bis 27.06.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.06.2026 dem Aminet hinzugefügt:
DCTelnet.lha                   comm/tcp   234K  OS3 DCTelnet - Telnet/BBS c... 
MiniFTP.lha                    comm/tcp    22K  OS3 lightweight FTP Client ...      
TheWire13.lha                  comm/tcp   102K  OS3 lightweight TCP/IP stac...                 
ncomm307.lha                   comm/term  127K  OS3 Ncomm 3.07 update. Keyf...     
RSSTicker.lha                  comm/www    20K  OS3 Multiple RSS NewsScroll...  
asm3210.lha                    dev/asm    154K  OTH Cross assembler for DSP...        
less-mos.lha                   dev/gg     1.5M  VAR Viewer program similar ...         
MuScan.lha                     dev/misc   152K  OS3 Print the MMU tree layo...               
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.7M  OS3 Game Creator with AGA s...            
DCT-II_IDCT-II_DCT-III.zip     dev/src    479K  VAR Discrete Cosine Transfo...   
abcsh.guide.lha                docs/hyper   5K  GEN AmigaGuide of abc shell                  
rkrm-dos.pdf                   docs/misc  1.7M  GEN RKRM AmigaDOS                            
anaiis_boot.lha                driver/oth 228K  OS3 ANAIIS USB Boot disk Re...        
anaiis_hostusb.lha             driver/oth 330K  OS3 ANAIIS drivers for WinU...
anaiis.lha                     driver/oth 286K  OS3 ANAIIS USB Stack Releas...            
ScummVM_RTG_030.lha            game/misc  6.7M  OS3 Amiga port of ScummVM 1...     
ScummVM_RTG_060.lha            game/misc   57M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
Chocolate_DOOM.lha             game/shoot 2.6M  OS3 Amiga port of Chocolate...             
ZZDoom.lha                     game/shoot 447K  OS3 Doom port for MNT ZZ900...       
WhatIFF5.20.lha                mags/misc  3.5M  GEN What IFF? #5.20-June-2026                
WhatIFF5.20lite.lha            mags/misc   76K  GEN What IFF? #5.20-June-2026                
Amico8.lha                     misc/emu   476K  OS3 PICO-8 fantasy console ...          
FxBox.lha                      mus/edit   703K  OS3 Realtime multi loop pro...     
AmigaAMP-VisualPlugins.lha     mus/play    86K  OS3 AmigaAMP-VisualPlugins                   
AmiPlexAmp.lha                 mus/play    91K  OS3 Plex Media Server audio...           
GhostScript_10.07.lha          text/dtp    15M  OS3 GhostScript 10.07 binar...     
EmojiGear4.3.lha               text/edit  9.0M  OS3 UTF-8/Unicode text edit...  
Lha_thor_40.run                util/arc   115K  OS3 Lha archiver (self-extr...           
Lha_thor.lha                   util/arc    87K  OS3 Amiga Lha archiver                       
MuFastZero.lha                 util/boot  169K  OS3 MuLib Zero Page remappe...                 
AmiTLS13.lha                   util/libs   35K  OS3 A new compact TLS/HTTPS...    
MMULib.lha                     util/libs  816K  OS3 Library to ctrl the MC6...           
wolfssl-library-0.21.lha       util/libs  753K  OS3 TLS/SSL shared lib (wol... 
ISSTracker.lha                 util/misc   68K  OS3 ISS live Tracker on a W...           
Weather13.lha                  util/misc   23K  OS3 Online Weatherstation 1...     
pfetch.lha                     util/moni   23K  GEN Pretty fetch for MorphO...                 
xSysInfo.lha                   util/moni   85K  OS3 Classic Amiga System In...
(snx)

[Meldung: 28. Jun. 2026, 08:31] [Kommentare: 0]
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