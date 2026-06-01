|29.Jun.2026
| Textverarbeitung: AmigaOS-Version von FinalWriter 7.3 verfügbar
Wie Anfang Juni angekündigt, steht mit der Version 7.3 nun zwei Jahre nach der AROS-Version auch eine aktualisierte Version des Textverarbeitungsprogramms FinalWriter für AmigaOS 3.1 zur Verfügung.
Für umgerechnet rund 44 Euro erhält der Nutzer eine neue Rechtschreibprüfung, verbesserte Unterstützung für Sprachumgebungen, aktualisierte RTF-Unterstützung, native PDF-Ausgabe und Direktdruck über FTP/IPP. Außerdem sind Updates und Fehlerbehebungen bis zur nächsten Version enthalten. Benötigt wird mindestens eine 68020-CPU, nachdrücklich empfohlen werden aber 68040- oder 68060-CPU und eine Grafikkarte. (dr)
[Meldung: 29. Jun. 2026, 22:57] [Kommentare: 0]
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