amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
30.Jun.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)


 Hollywood: SoundFX-Plugin 1.0
Für die Multimedia-Entwicklungsumgebung Hollywood steht mit SoundFX ein neues Plugin bereit, das die Klangbearbeitung in Hollywood-Skripten erheblich erweitert. Es unterstützt knapp 60 Effekte und Transformationen, die sich unmittelbar auf bestehende Hollywood-Samples anwenden lassen. Dies umfasst ein Spektrum von klassischer Audiobearbeitung über Formatkonvertierung bis hin zum Zusammenfügen und Mischen mehrerer Sounds.

SoundFX-Logo


Darüber hinaus kann SoundFX Audiodaten analysieren und neue Klänge synthetisch auf Basis von Textparametern erzeugen. Eine Callback-Funktion ermöglicht die Überwachung des Soundprozessors und die Protokollierung von Statusmeldungen während der Verarbeitung. Die mitgelieferte Dokumentation umfasst mehr als 75 PDF-Seiten und ist in den Formaten HTML, CHM, PDF und AmigaGuide verfügbar.

SoundFX steht kostenlos auf dem Hollywood-Portal zum Download bereit. Native Versionen sind für AmigaOS 3, AmigaOS 4, MorphOS, Linux, Mac OS, Windows, Android und iOS verfügbar. Voraussetzung ist Hollywood 11. (nba)

[Meldung: 30. Jun. 2026, 14:37] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.