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|01.Jul.2026
PPA (Forum)
| BeeView: Neuer Bildanzeiger für Amigas mit Grafikkarte
Tomcio Paluszek hat sich per Sprachmaschine und AmiBlitz3 einen Bildanzeiger programmieren lassen. Vorausgesetzt wird eine Grafikkarte, angezeigt werden Bilddateien von acht bis 32 Bit entweder im Fenster oder bildschirmfüllend. Unterstützt werden von der aktuellen Version 0.7 zusätzlich Größenänderung, Farbzahlverringerung, Beschneiden und Drehen der Bilder.
Download-Seite (snx)
[Meldung: 01. Jul. 2026, 08:30] [Kommentare: 0]
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