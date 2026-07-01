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01.Jul.2026



 Spielentwicklungswettbewerb: AmiGameJam 9 zum Thema Sport
Seit 2009 richtet Moya 'Amiga Cammy' McGeough Wettbewerbe im Entwickeln von Amiga-Spielen aus (OCS-/ECS- oder AGA-Chipsatz). Thema des neunten AmiGameJam ist der Sport. Die Arbeit an den Einreichungen darf frühestens heute begonnen werden, spätester Abgabezeitpunkt ist der 1. Dezember um 2 Uhr morgens (MEZ). (snx)

[Meldung: 01. Jul. 2026, 08:30] [Kommentare: 0]
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