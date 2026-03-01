|01.Jul.2026
| Veranstaltung: Passione Amiga Day 2026
Am 6. September 2026 findet im italienischen Spoleto der sechste Passione-Amiga-Tag der gleichnamigen Zeitschrift statt, der Eintritt ist frei. Neben den Ständen der Aussteller, Vorträgen, Stationen zum Spielen und einem Flohmarkt wird es auch einen Wettbewerb für bislang unveröffentlichte Werke geben - sei es etwa ein Disketten-Magazin, ein Szene-Demo, ein Spiel oder ein Anwendungsprogramm. (snx)
[Meldung: 01. Jul. 2026, 08:31] [Kommentare: 0]
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