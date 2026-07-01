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02.Jul.2026



 Diskmag: Amiga Rulez 26-01
Die sechste Ausgabe des auf deutsch und englisch erscheinenden Diskettenmagazins "Amiga Rulez" enthält wieder diverse Spiele-Tests, Berichte aus der Demo-Szene, Interviews u.ä. Außerdem gibt es im Abschnitt "Community Berichte" gleich sechs Beiträge, die von Lesern eingesandt wurden. (cg)

[Meldung: 02. Jul. 2026, 23:07] [Kommentare: 0]
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