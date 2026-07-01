|02.Jul.2026
(ANF)
| Veranstaltung: Pianeta Amiga 2026 am 26. und 27. September in Empoli (Italien)
Pressemitteilung: Wie der mythologische Phönix erwacht die traditionsreiche Amiga-Veranstaltung aus ihrer Asche und ist bereit, Nutzer, Entwickler, Unternehmen und Neugierige erneut zu einem zweitägigen Event voller Termine und Neuheiten willkommen zu heißen. Die Ausgabe 2026 von "Pianeta Amiga" findet im Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum "La Vela - Margherita Hack" in Empoli statt. Wir hätten keinen besseren Ort als diesen wählen können, der nach einer großen Wissenschaftlerin benannt ist, um die Rückkehr von "Pianeta Amiga" zu feiern. (cg)
[Meldung: 02. Jul. 2026, 23:27] [Kommentare: 0]
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