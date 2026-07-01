|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|03.Jul.2026
| AmigaOS 4: C-Laufzeitbibliothek clib4 Version 2.2
Andrea 'afxgroup' Palmatès "clib4" ist eine C-Laufzeitbibliothek, die speziell für AmigaOS 4 entwickelt wurde und deswegen leichter zu pflegen sein soll und das Implementieren fehlender clib2-Funktionen erleichtern soll. Änderungen in Version 2.2:
clib4-v2.2.lha (1,9 MB)
clib4-v2.2_SPE.lha (1,7 MB) (dr)
[Meldung: 03. Jul. 2026, 06:06] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.