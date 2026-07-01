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|03.Jul.2026
| Veranstaltung: Die "Finnish Amiga Users Group" bei der Vectorama 2026
Vom 04. bis 07. Juni fand in Oulu (Finnland) die Vectorama 2026 statt, eine Online-Gaming-Veranstaltung, die sich an Menschen aller Altersgruppen richtet. Auch dabei war die Finnish Amiga Users Group, die einen Amiga-Stand und mehrere Spielewettbewerbe auf dem Gaming-Event organisierte. Sie berichten:
"Die finnische Amiga-Nutzergruppe organisierte einen Amiga-Stand sowie mehrere Spielewettbewerbe. Es gab einen Highscore-Wettbewerb in IK+, einen Zeitfahrwettbewerb in „Stunt Car Racer“ sowie Multiplayer-Turniere in „Lotus 2“ und „Worms DC“. Zu den Preisen gehörten unter anderem Medaillen und frisch produzierte Kleidung der Nutzergruppe. Der größte Amiga-Stand, den es je auf der Veranstaltung gab, umfasste sechs A1200-Systeme (mit Blizzard-1230-Beschleunigern und PiStorm32-lite), einen A500 mit Gotek, einen THEA500 Mini sowie drei MorphOS-Systeme zum Spielen, zur Eingabe von Ergebnissen und zur Anzeige einer Live-Rangliste mit weiteren Informationen. Die User-Gruppe stellte außerdem alte Computer aus dem Finnischen Spielemuseum aus, darunter Commodore 64, ZX Spectrum +2, Toshiba HX-10 64K MSX, Mattel IntelliVision und Nintendo Entertainment System. Die Veranstaltung war ein Erfolg, und es gab keinen Moment, in dem nicht jemand auf einem Amiga spielte. Im physischen Gästebuch der Finnish Amiga Users Group wurden über 150 Namen eingetragen, und die Gruppe wurde als langjährigster Partner der Veranstaltung mit einem Preis ausgezeichnet."
Alle veröffentlichten Videos und Fotos finden sich unter dem Titellink. (dr)
[Meldung: 03. Jul. 2026, 23:04] [Kommentare: 0]
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