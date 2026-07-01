|04.Jul.2026
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 181
Die deutsche und englische Ausgabe 181 (Juli/August 2026) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
(cg)
- Interview Axel Friedrich (Kaboomania)
- Messebericht ARC 2026 Duisburg
- Workshop AmiFox- und AmiTube-Service aufsetzen
- Wissen 14: Schnelle Füllung von Flächen im Chunky-Buffer
- Demoscene
- Review Lin City
- Review Dunjons
- Review Two Worlds - Two Stories
- Review Return to Blacktooth
- Review Alicia 1200 MKII ITX
- Review FrameThrower 600
[Meldung: 04. Jul. 2026, 23:14] [Kommentare: 0]
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