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04.Jul.2026
AmigaUnix.com


 Amiga Unix: Amix läuft jetzt auf Turbokarte Z3660, A4091-Treiber, Build-Tool
Die Prozessorkarte Z3660 wurde jetzt so erweitert, dass sie die Anforderungen der Amiga-Unix-Portierung Amix erfüllt. Dazu musste vor allem die Emulation einer MMU ergänzt werden, außerdem gibt es jetzt Treiber für den auf der Karte verbauten Netzwerk-Controller und den SCSI-Host.

Vom gleichen Autor stammt amix-kerntools, das aus einem vom Nutzer bereitgestellten Amix-Kernel und diversen via Github verfügbaren Treibern einen neuen Kernel erstellt. Zu den Treibern gehört auch ein noch nicht mit realer Hardware getesteter Treiber für den SCSI-Host A4091/4092. (cg)

[Meldung: 04. Jul. 2026, 23:34] [Kommentare: 0]
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